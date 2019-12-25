В Петербурге осудили автохама, сбившего подростка на тротуаре

Мужчина решил объехать пробку, нарушив ПДД.

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который совершил наезд на подростка на тротуаре. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Мужчина решил объехать пробку на шоссе Революции и выехал на троутар. Однако на его пути встал подросток. Он потребовал убрать автомобиль с пешеходной зоны. На замечание мужчина отреагировал агрессивно. Он начал нецензурно кричать и угрожать избиением.

После словесной перепалки автохам отобрал у подростка телефон и выбросил его на газон. Затем мужчина сел в машину и наехал на молодого человека.

Оказалось, что 25-летнего дебошира уже лишали прав. За хулиганство ему придется провести год в колонии общего режима, три года он не сможет управлять автомобилем.

Ранее на Пискаревском каршеринг насмерть сбил пешехода.

Фото: скрин видео ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург