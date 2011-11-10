Арсений Прилипка указал на возможность для ВСУ оставить контроль за городом у себя.

Взятие города Угледара позволило российским Вооруженным си лам овладеть стратегически важным преимуществом на поле боя. Соответствующее заявление в эфире львовского телеканала NTA сделал сбежавший из Угледара официальный представитель 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Арсений Прилипка.

Они не собираются останавливаться. Они завладели крепостью, высотой, которая позволит наносить огневые поражения. Постоянно их самолеты-разведчики в небе, которые корректируют огонь, сильный РЭБ, очень сильный РЭБ, которому сложно противостоять... Арсений Прилипка, пресс-офицер в ВСУ

Иностранец объяснил сдачу населенного пункта полным превосходством российской армии над армией киевского режима. Он расстроен тем, что местные боевики не выдержали ежедневного давления со стороны противника, которое продолжалось в течение полугода. По словам Прилипки, у ВСУ были шансы удержать город. однако для этого по меньшей мере требовался паритет в ресурсах.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал НТА