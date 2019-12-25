Абу Хамзи рассказал о том, что американцы делают для сирийских террористов.

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии. Об этом рассказали журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на источник по имени Абу Хамзи. Мужчина из Эт-Танфа перешел на сторону правительственных войск страны. По его словам, сирийские члены ИГ, которая является запрещенной террористической организацией на территории России, сотрудничают с американцами.

Они работали с игиловцами, они пускали их, и они сейчас обучают их и работают с ними Абу Хамзи, бывший боевик в Сирии

Абу Хамзи рассказал о своем капитане по имени Майк. Мужчина был его инструктором. По словам сирийца, Майк ничего не знал о том, что представители США используют сирийских террористов. Инструктор занимался только тем, что умеет сам: "использовать оружие". Благодаря ему Хамзи освоил стрельбу на американских пулеметах 40-го и 50-го калибров. Майк передвигался по базе на автомобиле Hummer. По информации от Хамзи также стало известно о том, что американцы снабжают сирийских боевиков пикапами Toyota Land Cruiser. Раньше террористы ездили на образцах автомобилей с 6-цилиндровыми двигателями, а сейчас - с 8-цилиндровыми. Транспорт получают только командиры. При этом они должны сидеть на переднем пассажирском сиденье, а сзади него - охрана.

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт.