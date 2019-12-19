В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

Распространено сообщение Информационного центра Национального антитеррористического комитета с деталями происшествия.

В субботу, 4 марта, стало известно о ликвидации террориста в Мурманске. По данным НАК, накануне ночью сотрудники ФСБ РФ определили нахождение вооруженного преступника, который планировал совершение теракта. Он открыл огонь по сотрудникам спецслужб, планировавших его задержание, и был ликвидирован. Видео с места происшествия поделился центр НАК.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе был нейтрализован преступник, планировавший теракт. Его автомобиль попытались остановить, а на требование сложить оружие он открыл огонь. При нем были найдены пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению.

Видео: Telegram / РИА "Новости" / НАК