НАК: В Уфе нейтрализован преступник, планировавший теракт

Сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК) транслирует ТАСС.

Появились подробности происшествия, которое произошло в пригороде Уфы в минувшую субботу. Как сообщили в НАК, сотрудники спецслужб ликвидировали вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. Его автомобиль попытались остановить, а на требование сложить оружие он открыл огонь. При нем были найдены пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению.

Ранее о происшествии в соцсетях сообщали очевидцы. Подробностей к вечеру 21 марта не поступало.

Видео: Instagram / bash.dtp.official