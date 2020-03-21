В Уфе предполагаемые террористы применили оружие против ФСБ

Об этом РИА "Новости" сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем в субботу, 21 марта, местные жители рассказали о происшествии в Демском районе Уфы. Как сообщили РИА "Новости" в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию преступников, при которых могла быть взрывчатка для совершения теракта. Между сторонами произошла перестрелка, сообщается о погибших и пострадавших.

Ранее мы сообщали о том, что ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов терроризма. Они направляли деньги членам ИГ (запрещенной в РФ террористической организации).

Фото: vk.com/incident02