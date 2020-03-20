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ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ*

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Террористы собрали около 2 млн рублей.

ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов  террористов. Они направляли деньги членам ИГ (запрещенной в РФ террористической организации). Об этом "РИА Новостям" сообщили в пресс-службе надзорного силового ведомства.

По данным журналистов, преступникам удалось собраться для боевиков около двух миллионов рублей. Злоумышленников поймали в рамках совместной операции с Росфинмониторингом. Подозреваемые обнаружены в Крыму, Республике Коми и Ростовской области. Известно, что террористы создали межрегиональную сеть для поддержки ИГ по указу эмиссаров МТО (международной террористической организации). Они собирали средства под видом благотворительной организации.

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Теги: игил, террористы, финансисты, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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