Чиновники перенесут учения из-за профилактических мероприятий в стране.

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета. Плановые мероприятия должны были проводиться 20 марта. Их перенесли на более позднее время в связи с усилением мер профилактики против коронавируса. Об этом чиновники рассказали журналистам "РИА Новостей".

Уточненный график будет утвержден в ближайшее время прокомментировали в ведомстве

Напомним, что ранее кроме даты 20 марта чиновники выбрали даты 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Учения нужны в рамках постановления об обеспечении РФ бесперебойной подачи трафика. В них участвуют ФСО, Минобороны, ФСБ, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь. По договоренности к учениям могут привлекаться местные власти.

В Минкомсвязи рассказали о прошедших учениях по устойчивой работе рунета.

Видео: YouTube/Аналитический центр при Правительстве РФ