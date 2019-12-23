В Минкомсвязи рассказали о прошедших учениях по устойчивой работе рунета

Суверенный Рунет позволит обеспечить безопасность Сети, если ее попытаются отключить от иностранных серверов.

Власти РФ и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы, которые затронут российский интернет. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.

В понедельник, 23 декабря, прошли первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. В ходе них протестировали разные сценарии, разработанные в Москве. Специалисты проверили целостность и безопасность функционирования интернета в результате внешних негативных воздействий, протестировали обеспечение безопасности абонентов сотовой связи (защита данных, СМС и данные о местонахождении), а также изучили риски и уязвимости устройств "интернета вещей".

Итоги учений нам показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы к эффективному реагированию на возникающие риски и угрозы, обеспечивают устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи",

сказал замглавы Минкомсвязи.

Закон о суверенном Рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Для него специалисты разработают дублирующую инфраструктуру. Благодаря ней правительство России надеется обеспечить безопасность Сети, если ее попытаются отключить от иностранных серверов.