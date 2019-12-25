В настоящий момент, мужчина находится на самоизоляции.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Липецке задержали сбежавшего с коронавирусом пациента НИИ им. Вредена в Петербурге. Об этом сообщает представитель главного управления МВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

Отмечается, что в настоящий момент, мужчина находится на самоизоляции.

Он считает, что ниоткуда не сбегал, а уехал, потому что ему не стали делать операцию. Информация проверяется сказано в сообщении

Напомним, что НИИ им. Вредена закрыли на карантин из-за коронавируса 8 апреля. Предполагается, что на территории института около 300 инфицированных пациентов и сотрудников. Директор медучреждения Андрей Черный заверил, что ситуация находится под контролем. Все медикаменты для лечения пациентов и сотрудников у больницы есть.

Ранее мы сообщали о том, что больной коронавирусом уроженец Махачкалы сбежал из НИИ им. Вредена.

Фото:pixabay