Он подразумевать нефть по 20 долларов, а доллар - по 100 рублей.

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса. О нем рассказал глава кредитной организации Герман Греф журналистам "Ведомостей". По словам специалиста, самый плохой вариант развития событий предусматривает стоимость барреля нефти по 20 долларов. При этом курс доллара будет равняться 100 рублям.

Греф заметил, что даже при таком сценарии для Сбербанка и его клиентов "драматических последствий" не будет. Сбербанк может соблюдать все нормативы Центробанка, включая ликвидность и достаточность капитала. Однако негативный сценарий предусматривает для России разрывы производственных цепочек, остановку отдельных заводов. В описанных условиях Сбербанк будет выплачивать дивиденды своим акционерам в размере 50% от чистой прибыли.

Ранее Forbes назвал самые надежные российские банки.

Видео: YouTube/Türkiye İhracatçılar Meclisi, Sberbank, PwC