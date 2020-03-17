В банке заверили, что никаких рисков для клиентов этот проект не несет.

Сбербанк привлечет к работе осужденных. Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

По его словам , Сбербанк будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с ФСИН. Проект уже стартовал в Новосибирске. В нём участвуют осужденные, которым лишение свободы заменили на исправительные работы.

Для Сбербанка очень важна поддержка социальных инициатив, - отметил Попов.

Решение о дальнейшем развитии проекта будет принято после оценки работы в Новосибирске.

В банке заверили, что никаких рисков для клиентов этот проект не несет, потому что с персональными данными суждённые работать не будут. Их работа состоит из разметки данных.

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