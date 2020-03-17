Forbes назвал самые надежные российские банки

Замкнули десятку "СЭБ Банк" и Bank of China.

Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков. Его возглавил Райффайзенбанк, который в прошлом году занимал вторую позицию.

В 2019 году первое место было у "Юникредит банк", теперь он второй. Третье место, как и в прошлом году, у Росбанка.

Четвертым стал Сбербанк, пятое место занял Ситибанк. На шестой строке оказался "ИНГ банк (Евразия)", седьмое место у "Нордеа", восьмое — HSBC.

Замкнули десятку "СЭБ Банк" и Bank of China.

Ранее Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики.