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Forbes назвал самые надежные российские банки

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Замкнули десятку "СЭБ Банк" и Bank of China.

Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков. Его возглавил Райффайзенбанк, который в прошлом году занимал вторую позицию.

В 2019 году первое место было у "Юникредит банк", теперь он второй. Третье место, как и в прошлом году, у Росбанка.
Четвертым стал Сбербанк, пятое место занял Ситибанк. На шестой строке оказался "ИНГ банк (Евразия)", седьмое место у "Нордеа", восьмое — HSBC.

Замкнули десятку "СЭБ Банк" и Bank of China.

Ранее Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики.

Теги: банки, надежность, финансы, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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