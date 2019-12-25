Saxo Bank спрогнозировал инфляцию выше 15% в США

В банке считают, что промежуточные выборы в стране приведут к конституционному кризису.

Инфляция в Соединенных Штатах в 2023 году превысит 15 процентов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на неофициальный прогноз датского инвестиционного банка Saxo Bank, озаглавленный как "Шокирующие предсказания".

Отмечается, что в следующем году американская Федеральная резервная система совершит ошибку, которая приведет к высокой инфляции. Кроме того, энергетический кризис и нехватка рабочей силы спровоцируют рост заработной платы в годовом исчислении, предполагают эксперты.

К началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15% впервые со времен Второй мировой войны. из прогноза Saxo Bank

Кроме того, по мнению экспертов, промежуточные выборы в стране приведут к конституционному кризису. Согласно их прогнозам, Сенат и Палата представители (или кто-то один из них) не захотят признавать итоги голосования, вследствие чего новый состав парламента не будет сформирован.

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