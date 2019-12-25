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Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Сегодня, 9:50
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Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

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Самые высокие запросы у москвичей, владивостокцев и ростовчан.

В среднем гражданам России для счастья нужно зарабатывать 178 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование сервиса SuperJob. С мая текущего года эта сумма выросла на пять тысяч рублей. 

Согласно данным опроса, респонденты-мужчины назвали сумму в 203 тысячи рублей, женщины рассказали о 155 тысячах рублей в месяц.

Среди мегаполисов РФ самые высокие запросы у жителей Москвы (228 тыс.руб/месяц), Владивостока (204 тыс.руб/месяц). Тройку лидеров замыкает Ростов-на-Дону. Там для полноценного счастья жители назвали сумму в 198 тысяч рублей. 

В пятерку самых требовательных городов также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург – 192 и 186 тысяч рублей соответственно. 

Самые скромные финансовые предпочтения у жителей Оренбурга – 138 тысяч рублей в месяц.

Ранее большинство россиян заявили, что считают себя счастливыми, несмотря на пандемию коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: желаемый доход, опрос, счастье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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