Большинство россиян, несмотря на пандемию, считают себя счастливыми

Счастье приносят семья, дети и хорошее здоровье.

Несмотря на непрекращающуюся пандемию коронавируса, индекс счастья в России за полгода существенно вырос. Опрос ВЦИОМ показал, что абсолютное число россиян (84%) считают себя счастливыми.

Чаще всего россияне чувствуют себя счастливыми благодаря хорошему здоровью (29%), семье (27%) и детям (22%). У 21% есть общая удовлетворенность жизнью, у 20% - хорошая работа.

Несчастными россиян делает положение дел в стране (8%), общая нехватка денег (7%), отсутствие стабильности (6%) и проблемы в семье (5%). При этом 50% жителей страны убеждены, что в их окружении одинаковое число счастливых и несчастных людей. Треть (31%) полагают, что больше счастливых, а 13% - больше несчастных.

Ранее петербуржцы назвали главные качества хорошей мамы.

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