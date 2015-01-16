Добрая, терпеливая и строгая: петербуржцы назвали главные качества хорошей мамы

Опрос проводился в ноябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек.

Накануне Дня матери дочерняя компания Сбербанка "СберСтрахование жизни" выяснила, какая мама нужна ребёнку. Более половины россиян (67%) заявили, что главное качество хорошей матери — доброта. С этим согласились 68% петербуржцев. При этом в список первоочередных материнских обязанностей респонденты включили достойное воспитание и образование, а основой крепкой семьи назвали любовь и счастье.

Каждый десятый респондент из Петербурга (11%) считает важным для материнства терпение, около 8% — строгость. 23% опрошенных уверены, что мать должна обеспечить крепкое здоровье своему ребенку, 15% — окружить его любовью и заботой, а 10% — дать возможности для занятия спортом.

Более половины (63%) петербуржцев назвали основой крепкой семьи любовь. Треть (37%) опрошенных считают, что это счастье. При воспитании детей в петербуржских семьях в первую очередь обращают внимание на дисциплину и эмоциональное состояние: об этом заявили 51% и 50% респондентов соответственно. 37% петербуржцев следят за успеваемостью подрастающего поколения, а 31% беспокоятся о социальном окружении (друзьях и одноклассниках).

Воспитание и образование — вот два главных столпа, на которых, по мнению российских матерей, держится будущее детей. Голос мамы, её поддержка и забота — всё это закладывает основы будущего здоровья и успеха ребёнка. Мы понимаем, что материальная поддержка — не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей. Сформировать капитал на любые цели можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ) от "СберСтрахования жизни". И чаще всего этим инструментом пользуются именно женщины: на них пришлось 66% всех договоров НСЖ, заключённых с начала года. Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

Будущее ребёнка во многом зависит от возможностей родителей. С начала 2021 около 7 тыс. петербуржцев стали формировать капитал с помощью накопительного страхования жизни. Чаще полисы оформляли женщины ― на них пришлось 57% всех договоров НСЖ. Получить консультацию или приобрести продукт можно в любом отделении СберБанка в Санкт-Петербурге. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Опрос проводился в ноябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек.

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