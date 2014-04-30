  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:36
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Савельев: новый закон о такси нормализует отрасль

0 0

Глава Минтранса рассказал о подготовке новой законодательной базы для перевозчиков в РФ.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев заявил, что новый закон о такси нормализует отрасль, а также закрепит условия деятельности компаний-перевозчиков на федеральном законодательном уровне. Об этом чиновник заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". 

Готовится закон о такси, мы считаем, что… мы его в прошлом году начинали, его надо продолжать, его надо заканчивать тоже. И это тоже внесет ясность в решение многих вопросов, которые сегодня так или иначе ставит и бизнес.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Представитель профильного ведомства подчеркнул, что многие вещи специалисты пропишут в документе. Он заметил, что это нормализует обстановку в отрасли. В свою очередь это даст положительную реакцию со стороны проверяющих структур.

Трасса Москва-Петербург может быть готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году.

Видео: Youtube/Россия 24

 
Теги: виталий савельев, минтранс, такси
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии