Савельев: новый закон о такси нормализует отрасль

Глава Минтранса рассказал о подготовке новой законодательной базы для перевозчиков в РФ.

Глава российского министерства по транспорту Виталий Савельев заявил, что новый закон о такси нормализует отрасль, а также закрепит условия деятельности компаний-перевозчиков на федеральном законодательном уровне. Об этом чиновник заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Готовится закон о такси, мы считаем, что… мы его в прошлом году начинали, его надо продолжать, его надо заканчивать тоже. И это тоже внесет ясность в решение многих вопросов, которые сегодня так или иначе ставит и бизнес. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Представитель профильного ведомства подчеркнул, что многие вещи специалисты пропишут в документе. Он заметил, что это нормализует обстановку в отрасли. В свою очередь это даст положительную реакцию со стороны проверяющих структур.

Трасса Москва-Петербург может быть готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году.

Видео: Youtube/Россия 24