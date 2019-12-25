Савельев: для создания лоукостера на Дальнем Востоке пока нет необходимого пассажиропотока

Глава Минтранспорта России Виталий Савельев рассказал о том, что для создания лоукостера на Дальнем Востоке пока нет необходимого пассажиропотока. Такое заявление чиновник сделал во время интервью для телеканала "Россия-24". При этом он не исключил возможность создания третьего в РФ лоукостера. При этом он призвал специалистов убедиться в окупаемости проекта, для которого нужны люди.
Для Дальнего Востока пока не хватает количества пассажиров, которые смогли бы летать и были бы мобильны внутри региона. Но мы верим в развитие Дальнего Востока.
Виталий Савельев, глава Минтранса РФ
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Фото: Piter.tv
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