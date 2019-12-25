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Савельев: для создания лоукостера на Дальнем Востоке пока нет необходимого пассажиропотока
Сегодня, 12:22
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Савельев: для создания лоукостера на Дальнем Востоке пока нет необходимого пассажиропотока

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В Минтрансе РФ объяснили, что для запуска авиапроекта нужно убедиться в его окупаемости.

Глава Минтранспорта России Виталий Савельев рассказал о том, что для создания лоукостера на Дальнем Востоке пока нет необходимого пассажиропотока. Такое заявление чиновник сделал во время интервью для телеканала "Россия-24". При этом он не исключил возможность создания третьего в РФ лоукостера. При этом он призвал специалистов убедиться в окупаемости проекта, для которого нужны люди.

Для Дальнего Востока пока не хватает количества пассажиров, которые смогли бы летать и были бы мобильны внутри региона. Но мы верим в развитие Дальнего Востока.

Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

"Победа" потеряла более 1 млрд рублей из-за приостановки полетов в Турцию.

Фото: Piter.tv

Теги: виталий савельев, дальний восток, лоукостер, минтранспорта, регионы
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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