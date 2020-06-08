"Победа" потеряла более 1 млрд рублей из-за приостановки полетов в Турцию

Регулярные полеты в страну были запрещены с 15 апреля по 21 июня.

С 15 апреля по 21 июня были запрещены регулярные полеты в Турцию (кроме рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Стамбулом). В связи с этим лоукостер "Победа" потерял более 1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании Андрея Калмыкова.

У нас были огромные потери от того, что мы туда гоняли пустые рейсы, чтобы вывозить россиян, и колоссальные ресурсные потери — просто на ходу перелопачивали огромное расписание, отменяя рейсы, — сказал он.

По словам Калмыкова, до конца 2021 года не получится наверстать потери.

Отметим, что в январе-апреле этого года Турция была самым популярным международным направлением у туристов из России.

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