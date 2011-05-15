Суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади

Авиакомпании дали месяц на внесение изменений с момента вступления решения в силу.

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы дела.

Иск в суд подала транспортная прокуратура. Отмечается, что нынешние нормы ручной клади (36x30x4 см - прим.), установленные авиакомпанией, не позволяют пассажирам полноценно воспользоваться правом на бесплатный провоз багажа. В надзорном ведомстве сочли такие требования нарушением закона.

Суд не согласился с доводами представителей "Победы", которые настаивали на том, что действуют в рамках безопасности. В результате было предписано установить новые минимальные размеры ручной клади. Теперь она может быть в размерах не менее 36×30×27 см и весом не менее 5 кг. Авиакомпании дали месяц на внесение изменений с момента вступления решения в силу.

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Фото: Piter.tv