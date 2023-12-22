С 29 марта "Победа" отменит прямое авиасообщение между Петербургом и Новосибирском

В оба направления получится добраться с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево.

Компания "Победа" намерена с 29 марта отменить прямое авиасообщение между Петербургом и Новосибирском. Соответствующие данные известны из расписания перевозчика.

Так, последний перелет запланирован на 28 марта. С 29 числа петербуржцы и жители Новосибирска смогут отправляться до городов с помощью пересадки в московском аэропорту Шереметьево, которая длится 2 часа 15 минут.

Кроме того, есть рейсы с другими вариантами пересадок – с 1 часа 20 минут до 7 часов 20 минут.

О причинах отмены прямых рейсов Петербург — Новосибирск и в обратном направлении неизвестно.

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Фото: Piter.TV