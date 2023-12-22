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Самолет "Калининград – Петрозаводск" экстренно сел в Пулково из-за смерти пассажира
Сегодня, 16:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Самолет "Калининград – Петрозаводск" экстренно сел в Пулково из-за смерти пассажира

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Инцидент произошел накануне.

На борту самолета авиакомпании "Северсталь" умер пассажир, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить в Пулково. Об инциденте, произошедшем накануне,16 февраля "Фонтанке" сообщили в пресс-службе авиапредприятия. 

Самолет совершал рейс Калининград – Петрозаводск, когда одному из пассажиру стало плохо. Самолёт экстренно сел в Пулково. Уже на земле медики попытались реанимировать человека, но в итоге констатировали смерть.

После самолет продолжит рейс в Петрозаводск.

Ранее гражданина Германии с пакетом наркотических мармеладных мишек задержали в Пулково.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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