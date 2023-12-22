Самолет "Калининград – Петрозаводск" экстренно сел в Пулково из-за смерти пассажира

Инцидент произошел накануне.

На борту самолета авиакомпании "Северсталь" умер пассажир, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить в Пулково. Об инциденте, произошедшем накануне,16 февраля "Фонтанке" сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Самолет совершал рейс Калининград – Петрозаводск, когда одному из пассажиру стало плохо. Самолёт экстренно сел в Пулково. Уже на земле медики попытались реанимировать человека, но в итоге констатировали смерть.

После самолет продолжит рейс в Петрозаводск.

Ранее гражданина Германии с пакетом наркотических мармеладных мишек задержали в Пулково.

Фото: Piter.tv