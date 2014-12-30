  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург и Калининград свяжут дополнительные авиарейсы "Победы"
Сегодня, 21:10
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербург и Калининград свяжут дополнительные авиарейсы "Победы"

0 0

В течение августа 2024 года "Победа" выполнит между Петербургом и Калининградом по четыре рейса в сутки.

Лоукостер "Победа" с 1 августа текущего года увеличит частоту полетов из Петербурга в Калининград. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

В течение августа 2024 года "Победа" выполнит между Петербургом и Калининградом по четыре рейса в сутки. Это на 30% больше, чем в аналогичный период 2023 года. 

Дополнительный ежедневный утренний рейс DP-589 будет вылетать из города на Неве в 08:45, а приземляться в Калининграде в 09:40 по местному времени.

Ранее мы сообщили о том, что на маршруте Москва — Петербург в июле и августе запустят сдвоенные "Сапсаны", что связано с высоким спросом на направлении. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: авиакомпания победа, дополнительные рейсы, из петербурга в калининград
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии