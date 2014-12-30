Петербург и Калининград свяжут дополнительные авиарейсы "Победы"

В течение августа 2024 года "Победа" выполнит между Петербургом и Калининградом по четыре рейса в сутки.

Лоукостер "Победа" с 1 августа текущего года увеличит частоту полетов из Петербурга в Калининград. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

В течение августа 2024 года "Победа" выполнит между Петербургом и Калининградом по четыре рейса в сутки. Это на 30% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Дополнительный ежедневный утренний рейс DP-589 будет вылетать из города на Неве в 08:45, а приземляться в Калининграде в 09:40 по местному времени.

Ранее мы сообщили о том, что на маршруте Москва — Петербург в июле и августе запустят сдвоенные "Сапсаны", что связано с высоким спросом на направлении.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)