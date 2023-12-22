Из Петербурга в Калининград впервые через море доставили фуру с продуктами

Этот рейс был экспериментальным.

В калининградский порт вернулось грузовое многофункциональное судно "Синегруз" с грузом автомобилей-рефрижераторов. В них привезли замороженную пищевую продукцию, рассказали в пресс-службе Министерства развития инфраструктуры Калининградской области 18 апреля.

Погрузку и выгрузку фур в портах осуществляли вертикальным способом с использованием кранов самого судна. Ходовые характеристики "Синегруза" позволили доставить груз менее чем за двое суток, что поспособствовало перевозке продукции в режиме "термос" без нарушения нормативов для перевозки таких грузов.

Этот рейс был экспериментальным. Его детали разработали с участием специалистов холдинга "Мираторг" и оператора линии – "Атлант-Шиппинг". Теперь появился альтернативный способ доставки накатных грузов из Калининграда в Петербург и обратно.

Ранее на Piter.TV: иностранный контейнеровоз сел на мель в Финском заливе 24 марта.

Фото: пресс-служба Министерства развития инфраструктуры Калининградской области