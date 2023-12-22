  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Петербурга в Калининград впервые через море доставили фуру с продуктами
Сегодня, 18:24
92
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга в Калининград впервые через море доставили фуру с продуктами

0 0

Этот рейс был экспериментальным.

В калининградский порт вернулось грузовое многофункциональное судно "Синегруз" с грузом автомобилей-рефрижераторов. В них привезли замороженную пищевую продукцию, рассказали в пресс-службе Министерства развития инфраструктуры Калининградской области 18 апреля. 

Погрузку и выгрузку фур в портах осуществляли вертикальным способом с использованием кранов самого судна. Ходовые характеристики "Синегруза" позволили доставить груз менее чем за двое суток, что поспособствовало перевозке продукции в режиме "термос" без нарушения нормативов для перевозки таких грузов.

Этот рейс был экспериментальным. Его детали разработали с участием специалистов холдинга "Мираторг" и оператора линии – "Атлант-Шиппинг". Теперь появился альтернативный способ доставки накатных грузов из Калининграда в Петербург и обратно. 

Ранее на Piter.TV: иностранный контейнеровоз сел на мель в Финском заливе 24 марта.

Фото: пресс-служба Министерства развития инфраструктуры Калининградской области

Теги: доставка продуктов, из петербурга в калининград
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии