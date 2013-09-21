Большинство петербуржцев отказались от походов в магазин в пользу доставки

38% опрошенных пользуются сервисами доставки еды уже больше года.

Более 65% опрошенных жителей Петербурга свели к минимуму походы в магазин за продуктами. Все больше горожан стали отдавать предпочтение доставке на дом. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Ситимобил", онлайн-ритейлера "Самокат" и исследовательской компании ResearchMe.

Так, 38% респондентов пользуются сервисами доставки продуктов уже больше года. С началом первой волны пандемии, которая произошла весной прошлого года, спрос на доставку продуктов вырос почти в 10 раз, а средний чек заказа увеличился на 11%.

Большинство опрошенных (79%) заявили, что доставка товаров на дом экономит время и силы. 23% горожан нравится, что заказ можно сделать в любое время суток. Каждый седьмой прибегает к сервисам доставки, когда можно купить что-то редкое или экзотическое, чего нет в магазинах у дома.

Кроме того, каждый третий респондент считает, что в доставке овощи и фрукты качественнее, чем в магазинах. Еще 30% петербуржцев сделали подобный вывод по поводу качества рыбы.

Чаще всего горожане заказывают на дом продукты питания и напитки, реже – бытовые товары, технику, косметику и средства личный гигиены, товары для животных.

Ранее больше половины петербуржцев согласны переехать ради работы.

Фото: pexels.com