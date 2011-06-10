Борт, летевший из Петербурга в Калининград, попал в грозу

Самолет получил незначительные повреждения.

Самолет авиакомпании Smartavia, который следовал из Петербурга в Калининград и попал в грозу 11 августа, получил незначительные повреждения. Об этом 13 августа пишет издание "РИА Новости".

Отмечается, что командир воздушного судна сделал запись в бортовом журнале о подозрении на воздействие на самолет разряда атмосферного электричества во время полета. В аэропорту Калининграда технический персонал выполнил осмотр борта. Было выявлено повреждение лакокрасочного покрытия носовой части обтекателя метеолокатора и участка левого полукрыла. Повреждения не превысили допустимых значений.

По итогам осмотра была оформлена техническая документация, допускающая самолет до выполнения полетов. Авиакомпания Smartavia направила в Росавиацию информацию о данном событии. Пресс-служба Smartavia

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)