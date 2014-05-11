В Турции самолет с туристами из Петербурга совершил экстренную посадку

Пассажирка рейса Анталья – Петербург рассказала, что происходило в салоне самолета, который начал терять высоту через 50 минут полета.

Сегодня, 1 августа, рейс SU0789 Анталья — Пулково экстренно приземлился в Турции через час после отправления. Пассажиры вернулись в аэропорт вылета. Им выдали воду. Об этом сообщили на сайте телеканала "Санкт-Петербург".

Самолет вылетел из Турции в час дня по местному времени, а в Петербурге должен был приземлиться в 18:05. Подробности уточняются.

Пассажирка рейса Анталья – Петербург рассказала, что происходило в салоне самолета, который начал терять высоту через 50 минут полета. По словам девушки, пассажиры плакали и молились. Пилотам удалось совершить экстренную посадку. Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются, информация проверяется.

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Фото: Pxhere