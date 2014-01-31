Самый быстрый в РФ трансфер запустили в Пулково

Нововведение полностью устраняет очереди при регистрации на следующий рейс для пересаживающихся пассажиров.

В аэропорту Пулково в Петербурге начал работать самый короткий и быстрый трансфер среди всех существующих в России. Об этом 29 июля сообщила Ассоциация туроператоров. Теперь путь из зоны прилета до четырех новых стоек для путешественников с пересадкой занимает не более двух минут.

Как отметила представитель компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши, Пулково стал первым в России, предложив практически бесшовный транзит.

Нововведение, как утверждает пресс-служба АТОР, полностью устраняет очереди при регистрации на следующий рейс для пересаживающихся пассажиров. Они могут оформить проездные документы на стойках под номерами 89-92.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные ночные рейсы из Петербурга в Стамбул запустят с 1 августа.

Фото: Piter.TV