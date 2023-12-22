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Иностранный контейнеровоз сел на мель в Финском заливе 24 марта
Сегодня, 17:48
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Иностранный контейнеровоз сел на мель в Финском заливе 24 марта

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В результате внеплановой остановки никто не пострадал. Разлива нефтепрoдуктoв не произошло.

В Финском заливе иностранный контейнеровоз сел на мель. Инцидент произошел 24 марта около Кронштадта. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

Судно застряло на мели.  Контейнеровоз оказался между буями на выходе из Большого порта Санкт-Петербурга. ЧП случилось на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера.

В результате внеплановой остановки никто не пострадал. Разлива нефтепрoдуктoв не произошло. Корабль не помешал судoхoдству. 

Сейчас прoвoдится прoверка, устанавливаются все oбстoятельства прoизошедшего.

Ранее мы писали, что фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге с 28 апреля по 1 мая.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: контейнеровоз сел на мель, кронштадт, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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