В Минтрансе рассказали о планах по массовой беспилотной транспортировке грузов по стране.

Трасса Москва-Петербург может быть готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр транспорта Виталий Савельев. Чиновник подчеркнул, что считает проект реально запускаемым, поэтому рассчитывает на его реализацию.

Для этого нужна нормативная база, для этого нужен бизнес, который готов вложиться в это и осуществить. Сейчас все страны примерно одинаково двигаются в этом направлении. Но выиграет та страна, которая сможет это внедрить массово. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

В профильном ведомстве поставили перед собой задачу запустить беспилотное движение по дороге между российской столицей и Петербургом к 2024 году.

Савельев: для создания лоукостера на Дальнем Востоке пока нет необходимого пассажиропотока.

Видео: Youtube/Россия 24