Саудовский принц высказался о вероятности мировой ядерной войны

Мухаммед бен Салман оценил попытки Ирана получить ядерное оружие.

Использование какой-либо страной ядерного оружия приведет к ее конфликту со всем миром. Соответствующее мнение в эфире американского телеканала Fox News сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Иностранный представитель отреагировал на вопрос о работе Королевства над тем, чтобы Тегеран не получил собственное ядерное оружие в регионе. По мнению политика, если такой сценарий будет реализован, то Саудовской Аравии также придется получить стратегический запас ядерного арсенала.

Мир не может стать свидетелем еще одной Хиросимы. Если мы увидит гибель 100 000 человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром. Мы обеспокоены, если какая-либо страна получит ядерное оружие: это плохо Мухаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии

Саудовский министр назвал переговоры ОПЕК захватывающими.

Фото и видео: YouTube / Fox News