Саудовский министр назвал переговоры ОПЕК захватывающими

Абдель Азиз бен Сальман не стал раскрывать повестку дня на обсуждениях.

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил журналистам, что страны формата "ОПЕК Плюс" планируют обсудить многие темы. Также иностранный чиновник назвал журналистам предстоящие переговоры захватывающими. Соответствующее заявление эксперт сделал в холле одного из зданий в Вене. Он остановился для того, чтобы ответить на вопрос информационного агентства ТАСС о том, какие именно вопросы участники намерены поднимать на мероприятии. Абдель Азиз бен Сальман уточнил, что "много всего".Напомним, что министр энергетики Саудовской Аравии прибыл на заседание ОПЕК последним из представителей стран, входящих в эту энергетическую организацию. Встреча между делегатами началась с задержкой более чем на час. Известно, что на текущей встрече планировалось обсуждать только внутренние административные вопросы, а вопросы сокращения добычи нефти будут изучаться завтра.

Песков заявил, что Россия не высказывает ожиданий от встречи ОПЕК+ в Вене.

Фото и видео: Telegram / Russian_Kremlin