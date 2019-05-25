Сатановский: вступление Финляндии в НАТО несет угрозу базе ВМФ РФ в Северодвинске

Политолог перечислил угрозы, которые несет в себе нахождение у госграниц РФ страна, которая хочет попасть в военный альянс.

Российский политолог Евгений Сатановский считает, что вступление Финляндии в НАТО несет существенную угрозу базе Военно-морских сил РФ, расположенной в Северодвинске. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев live". Он напомнил ведущему о том, что Финляндия граничит с таким регионом как Карелия. В свою очередь он находится в непосредственной близости к Санкт-Петербургу.

Это возможность удара с их территории по Петербургу, это возможность серьезной работы против нас по Финскому заливу и Балтийскому морю, удара по российским подлодкам в Баренцевом море, а главное – по Северодвинску. Евгений Сатановский, политолог

Эксперт напомнил Владимиру Соловьеву о том, что у Финляндии имеется около миллиона обученных резервистов. При этом многие года правительство проводит обработку местного населения в антироссийском духе. Ранее президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин призвали кабмин как можно скорее подать заявку на вхождение страны в состав Североатлантического блока.

В Японии следят за планами Финляндии вступить в НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

