В Японии следят за планами Финляндии вступить в НАТО

В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг планов Финляндии вступить в НАТО. Соответствующее заявление сделал глава местного правительства Фумио Кисида во время проведения парламентских дебатов. У чиновника попросили прокомментировать политическое решение Хельсинки о том, что в ближайшее время страна подаст заявку на вступление в члены Североатлантического военного альянса.
Мы понимаем, что Финляндия находится в процессе пересмотра традиционных дипломатических отношений с Россией. Мы пристально следим за ситуацией.
Фумио Кисида, премьер-министр Японии
По мнению Кисиды, причиной таких действий стало российские действия в рамках специальной военной спецоперации на Украине.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске.
Фото и видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）
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