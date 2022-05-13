В Японии следят за планами Финляндии вступить в НАТО

Фумио Кисида объяснил решение Хельсинки позицией России по Украине.

В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг планов Финляндии вступить в НАТО. Соответствующее заявление сделал глава местного правительства Фумио Кисида во время проведения парламентских дебатов. У чиновника попросили прокомментировать политическое решение Хельсинки о том, что в ближайшее время страна подаст заявку на вступление в члены Североатлантического военного альянса.

Мы понимаем, что Финляндия находится в процессе пересмотра традиционных дипломатических отношений с Россией. Мы пристально следим за ситуацией. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

По мнению Кисиды, причиной таких действий стало российские действия в рамках специальной военной спецоперации на Украине.

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Фото и видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）