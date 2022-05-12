Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске

Ранее в Северной Корее выявили первые случаи заражения коронавирусом.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. Об этом рассказали журналисты из соседней страны - Южной Кореи. Информационное агентство Рёнхап опубликовало кадр из сюжета Центрального телевидения КНДР о восьмом заседании Политического бюро центрального комитета Трудовой партии. На изображении Ким Чен Ын носит обычную маску бело-голубого цвета.. Известно, что мероприятие состоялось 12 мая. Ранее на территории государства был выявлен первый случай заражения местного пациента коронавирусной инфекцией.

Ранее государственные СМИ КНДР сообщили, что в противоэпидемической защите страны возник "пробел". Это произошло впервые с начала пандемии ковида. У первых инфицированных пациентов из Северной Кореи медики выявили штамм "стелс-омикрон".

Министр обороны Японии: КНДР может провести ядерное испытание в мае.

Фото и видео: Центральное телевидение КНДР