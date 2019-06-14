Саркози считает, что вступление Украины в НАТО спровоцировало бы Россию

Экс-президент Франции оценил ситуацию на Украине.

Вступление киевского режима в Североатлантический военный альянс не способствовало бы установлению мира в регионе, а только спровоцировало бы Россию. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала BFMTV сделал бывший местный президент Николя Саркози, который управлял государством в период с 2007 по 2012 годы.

Включение Украины в состав НАТО не способствовало бы миру. Это было бы провокацией для России. Николя Саркози, экс-президент Франции

Напомним, что иностранный политик Николя Саркози в середине августа в интервью французской газете Le Figaro призвал стороны к переговорам по Украине. Дополнительно экс-глава государства заметил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, так как на самом деле призвание Украины - быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Европейский союз.

Саркози считает, что отказ от диалога по Украине приведет к ее уничтожению и мировой войне.

Фото и видео: YouTube / BFMTV