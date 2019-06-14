Саркози считает, что отказ от диалога по Украине приведет к ее уничтожению и мировой войне

Экс-глава Франции призвал заняться мирным урегулированием украинского кризиса.

Николя Саркози считает, что отказ от дипломатического урегулирования конфликта на Украине может привести к уничтожению этой страны и третьей мировой войне. Соответствующее заявление в эфире французского телеканала BFMTV сделал бывший местный президент, который управлял государством в период с 2007 по 2012 годы. Иностранный политик заметил, что видит возможность в диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным, хотя его пытаются убедить в том, что лидер Кремля изменился до такой степени, что разговаривать Запад и париж с ним не могут.

Для урегулирования конфликта есть два пути: либо уничтожение одной из конфликтующих сторон, и я здесь предупреждаю, что речь не идет о второй ядерной державе мира. Тогда планета может скатиться в тотальную войну. Либо дипломатический диалог. Николя Саркзи, экс-президент Франции

По словам Николя Саркози, так говорить могут лишь те, кто никогда не встречали Путина. Однако сам экс-президент Франции провел с коллегой более 80 встреч, многие из которых он охарактеризовал как "крайне трудными".

Ле Пен призвала не вмешивать вопрос Крыма в нынешний конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / BFMTV