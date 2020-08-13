Дмитрий Чернышевский отдаст 800 рублей в качестве штрафа за мелкое хулиганство.

Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на информацию от Волжского районного суда. Заместитель председателя комитета по культуре облдумы Дмитрий Чернышевский получил штраф в размере 800 рублей. Парламентария признали виновным по статье за мелкое хулиганство. Он использовал нецензурные выражения в адрес коллеги Александра Анидалова.

Напомним, что ранее соответствующий ролик опубликовал представитель КПРФ Николай Бондаренко опубликовал на собственном YouTube-канале. На собрании активно обсуждалась инициатива коммунистов об объявлении 28 октября Днем саратовских авиастроителей. Встреча прошла еще 16 июня 2020 года.

Во время заседания один из членов коммунистической партии обвинил "Единую Россию" в развале Саратовского авиазавода. Чернышевский ответил оппоненту матом. Позже он заявил, что готов нести ответственность за свое поведение и признал подобные фразы недопустимыми в парламенте.

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Видео: YT / Дневник Депутата