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В Саратове женщина на "Лексусе" сбила мальчика
Сегодня, 9:08
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В Саратове женщина на "Лексусе" сбила мальчика

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Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

В Саратове женщина на иномарке сбила мальчика.

Авария произошла накануне вечером, 12 августа, около 19 часов 15 минут в поселке Юбилейном Саратова. Мальчик 2010 года рождения (по другим данным 2005) решил перейти в неположенном для перехода месте и попал под колеса автомобиля "Лексус", за рулем которого была женщина 1981 года рождения.

Ребенок в ДТП получил травмы и был госпитализирован. Характер травм не уточняется. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: ВК, Саратов

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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