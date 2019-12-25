В Саратове женщина на "Лексусе" сбила мальчика

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

В Саратове женщина на иномарке сбила мальчика.

Авария произошла накануне вечером, 12 августа, около 19 часов 15 минут в поселке Юбилейном Саратова. Мальчик 2010 года рождения (по другим данным 2005) решил перейти в неположенном для перехода месте и попал под колеса автомобиля "Лексус", за рулем которого была женщина 1981 года рождения.

Ребенок в ДТП получил травмы и был госпитализирован. Характер травм не уточняется. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: ВК, Саратов