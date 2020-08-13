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Видео с места ДТП: В Челябинске 19-летняя девушка на иномарке насмерть сбила полицейского

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Полицейский был нна мотоцикле. У него осталось трое детей.

В Челябинске девушка на иномарке насмерть сбила сотрудника МВД.

Авария произошла незадолго до полуночи 12 августа в 23 часа 15 минут в микрорайоне Чурилова  на улице Линейная, 64. 19-летняя девушка с годичным стажем вождения не выбрала безопасную дистанцию и скорость движения и врезалась в мотопатрульного ДПС ГИБДД на мотоцикле "БМВ". 

Сотрудник ГИБДД от полученных травм скончался на месте аварии. Ему было 40 лет, у него осталось трое детей, сообщает издание "znak.com".

Выясняются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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