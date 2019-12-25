Под Челябинском найдено тело пропавшего курсанта

По предварительным данным, 17-летний парень покончил с собой.

В Челябинской области нашли мертвым 17-летнего курсанта кадетской школы.

Парень ушел из дома 11 августа в легкой одежде, несмотря на прохладную погоду и не взял с собой телефон. Родители подростка обратились в полицию. Сегодня, 12 августа, тело несовершеннолетнего было найдено в лесополосе недалеко от дома.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии речь идет о суициде, сообщает "Лента.Ру".

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