В Татарстане прохожие ночью нашли в кустах 4-летнего мальчика

Прокуратура заинтересовалась семьей, в которой проживает маленький беглец.

Прохожие ночью в кустах в Нижнекамске нашли одинокого маленького мальчика.

Ночью 10 августа на одной из улиц Нижнекамска прохожие обнаружили в кустах 4-летнего мальчика. Ребенок был совершенно один. Как потом удалось установить, ребенок ушел из квартиры среди ночи, где находился вместе с бабушкой. Бабушка сообщила, что не заметила исчезновения внука, так как спала.

Прокуратура заинтересовалась семьей юного беглеца. В ходе проверки будут установлены условия проживания мальчика в семье.

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Фото:Pixabay