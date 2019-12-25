В Забайкалье нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика

Мальчик ушел из дома 8 августа и бесследно пропал.

В Забайкалье нашли тело пропавшего 8 августа мальчика.

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря следственного управления СК по Забайкалью Егора Маркова сообщает, что в Ононском районе нашли тело 8-летнего мальчика, которого искали с 8 августа. Тело найдено было в озере, недалеко от села, где проживал ребенок в 10.30 по местному времени.

На место выехала следственная группа, которая должна будет установить причины гибели ребенка. В понедельник по факту безвестного нахождения ребенка было возбуждено уголовное дело.

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