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В Забайкалье третий день ищут 8-летнего мальчика
Сегодня, 15:47
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MShaffter

В Забайкалье третий день ищут 8-летнего мальчика

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Ребенок ушел из дома 8 августа и домой больше не вернулся.

В Забайкалье в Ононском районе с 8 августа ищут маленького мальчика.

Издание "Интерфакс" сообщает, что в селе Новая Заря Ононского района 8-летний мальчик ушел из дома и бесследно пропал. Ребенка ищут полиция, спасатели и волонтеры. По факту безвестного нахождения ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Прокуратура ведет проверку. Выясняются условия жизни ребенка в семье. 

Ранее:Пропавший в Подмосковье мальчик, который не умел разговаривать и плохо слышал, найден мертвым

Фото:pixabay

Теги: новости забайкалья, пропал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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