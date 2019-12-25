В Забайкалье третий день ищут 8-летнего мальчика

В Забайкалье в Ононском районе с 8 августа ищут маленького мальчика.
Издание "Интерфакс" сообщает, что в селе Новая Заря Ононского района 8-летний мальчик ушел из дома и бесследно пропал. Ребенка ищут полиция, спасатели и волонтеры. По факту безвестного нахождения ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Прокуратура ведет проверку. Выясняются условия жизни ребенка в семье.
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Фото:pixabay
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