В Забайкалье третий день ищут 8-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома 8 августа и домой больше не вернулся.

В Забайкалье в Ононском районе с 8 августа ищут маленького мальчика.

Издание "Интерфакс" сообщает, что в селе Новая Заря Ононского района 8-летний мальчик ушел из дома и бесследно пропал. Ребенка ищут полиция, спасатели и волонтеры. По факту безвестного нахождения ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Прокуратура ведет проверку. Выясняются условия жизни ребенка в семье.

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