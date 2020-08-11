В Саратовской области водолазы нашли тело утонувшего в машине ребенка

Мальчик был в 8 метрах от машины.

В Саратовской области нашли тело погибшего мальчика.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал первые подробности трагедии, котрая произошла сегодняшней ночью в Ртищевском районе Саратовской области. В вечернее время 10 августа семья с ребенком и тремя племянниками приехали отдохнуть на водоем недалеко от села Песчанка, где семья разбила палатку для ночлега.

Около часа ночи глава семьи с 8-летним племянником поехали за дровами. На машине они подъехали к пруду. Мужчина вышел за дровами, а мальчик остался в машине. Внезапно машина тронулась с места и скатилась в водоем. Мужчина пытался остановить машину, но не смог этого сделать. Затем нырнул в водоем, в попытках спасти племянника. Он разбил стекло в машине, но мальчика найти не смог.

Сейчас стало известно, что водолазы нашли тело погибшего мальчика в 8 метрах от машины.

Фото и видео: СУ СК РФ по Саратовской области