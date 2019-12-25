В Саратовской области погиб 8-летний мальчик, скатившись в машине в пруд

Дядя пытался спасти ребенка, но не смог.

В Саратовской области машина с 8-летним мальчиком скатилась в водоем.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области выясняют обстоятельства гибели 8-летнего ребенка. Удалось установить, что в вечернее время 10 августа семья с ребенком и тремя племянниками приехали отдохнуть на водоем недалеко от села Песчанка Ртищевского района Саратовской области. Семья разбила палатку.

Около часа ночи глава семьи с 8-летним племянником поехали за дровами. На машине они подъехали к пруду. Мужчина вышел за дровами, а мальчик остался в машине. Внезапно машина тронулась с места и скатилась в водоем. Мужчина пытался остановить машину, но не смог этого сделать. Затем нырнул в водоем, в попытках спасти племянника. Он разбил стекло в машине, но мальчика найти не смог.

Сегодня продолжаются поиски ребенка на дне водоема. Следователи проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области