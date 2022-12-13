Санна Марин: задержка присоединения Финляндии и Швеции подрывает доверие к НАТО

Премьер Финляндии рассказал об ожиданиях от парламентов Турции и Венгрии.

Власти Хельсинки рассказали о том, что задержка ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к блоку подрывает доверие к НАТО. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Йенсом Столтенбергом сделала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация бросает вызов политике открытых дверей. По словам иностранки, решение находятся в руках представителей Венгрии и Турции, их парламентов. Хельсинки рассчитывает на ратификацию соглашений по северным странам Европы к летнему с аммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

Финляндия и Швеция соответствуют всем требованиям, однако мы все еще ждем. Это ставит под сомнение политику открытых дверей НАТО, а также подрывает доверие к альянсу. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Премьер Финляндии подтвердила намерение страны вступить в НАТО одновременно со Швецией.

Фото и видео: YouTube / phoenix