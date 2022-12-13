Премьер Финляндии подтвердила намерение страны вступить в НАТО одновременно со Швецией

Санна Марин напомнила, что вопрос важен для национальной безопасности обеих стран.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в субботу 18 февраля на площадке Мюнхенской конференции по безопасности подтвердила коллегам желание северной европейской страны вступить в НАТО одновременно со Швецией. Чиновница пояснила, что данное стремление связано не исключительно с тем, что Хельсинки и Стокгольм являются хорошими партнерами, но также и с тем фактом, что требуется планировать мероприятия в сфере национальной безопасности. Эксперт при этом напомнила, что и Анкара и Будапешт будут принимать решения самостоятельно, на эти государства не могут оказать давление извне.

Это в наших интересах, а также в интересах НАТО, чтобы Финляндия и Швеция присоединились одновременно. Мы послали ясный сигнал Турции и Венгрии, которая еще не ратифицировала : мы хотим вступить одновременно. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

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Фото и видео: YouTube / The Independent