В Финляндии считают, что Украина сама должна принять решение о переговорах с РФ

Санна Марин рассказала о непрекращающейся поддержке Украины.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала о том, что именно Украина должна принять самостоятельное решение о готовности к переговорам с российской стороны. Соответствующее заявление европейская чиновница сделала во вторник 17 января, во время дискуссионной сессии, организованной в рамках проведения Всемирного экономического форуме в Давосе. Она добавила, что со стороны властей в Хельсинки не прекратится военная помощь киевскому режиму. Она добавила, что страна будет поддерживать украинские власти столько, сколько потребуется.

Украинцы должны сами решить, когда они будут готовы к переговорам, когда они будут готовы к заключению какого-либо мирного соглашения. 5 лет, 10 лет, 15 лет - сколько бы ни потребовалось, мы будем поддерживать Украину. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Премьер-министр Финляндии Марин признала полную военную зависимость Европы от США.

Фото и видео: YouTube / euronews